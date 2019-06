Où fêter la Saint-Jean à Toronto et ses alentours

La Saint-Jean-Baptiste (24 juin), c’est la fête de tous les Canadiens-Français. Pour l’édition 2019, plusieurs célébrations sont organisées à Toronto et dans la région.

Toronto

Le jeudi 20 juin, le Club canadien de Toronto, en partenariat avec la Fondation franco-ontarienne, organise un cocktail dinatoire pour célébrer la Saint-Jean. L’évènement se déroule au Manoir Glendon (2275, avenue Bayview) de 17h30 à 21h.

La Franco-Fête de Toronto coïncidait avec la Saint-Jean l’an dernier, mais en raison de la concurrence de multiples événements en ville (dont la Fierté gaie), on a repoussé ça de deux semaines: du 5 au 7 juillet au Yonge/Dundas Square. On sait déjà que le trio trad québécois De Temps Antan sera de la partie, et que toute la journée du 6 juillet sera consacrée à l’Afrique francophone.

Oshawa

En banlieue est, le Conseil des organismes francophones de la région de Durham, organise de nouveau cette année deux jours de festivités pour célébrer la Saint-Jean les 21 et 22 juin. L’évènement se déroulera au pavillon canadien-français de la Fiesta multiculturelle de la ville.

Plusieurs concerts seront organisés. Le vendredi soir à 19h, on vibrera au son des Rats D’swompe.