Escapade à la Péninsule de Bruce: cap sur Tobermory

Enfin, vous pourrez choisir d’aller vous balader dans le parc national marin de Fathom Five accessible via les bateaux en direction de Flower Pot. Il s’agit d’un lieu de plongée en eau douce idéal puisque les lieux abritent une vingtaine d’épaves de bateaux. Pour la plongée sous-marine, vous obtiendrez plus de renseignements ici.

Détour par Wasaga Beach

Si vous partez de Toronto, vous pouvez faire un arrêt à Wasaga Beach. Il vous faudra environ 1h45 de trajet pour rejoindre la station balnéaire prisée par les vacanciers. La ville est connue pour ses petits chalets bien sur, mais aussi pour être un endroit de prédilection des jeunes.

Par exemple, vous pouvez choisir de passer une nuit sur place avant de reprendre la route pour Tobermory au petit matin. Pour se loger, des campings et des motels pourront vous accueillir à prix corrects.

Attention, il vaut mieux privilégier la haute saison, sans quoi les magasins ne seront pas ouverts. Il faut bien l’avouer: hormis la plage agréable et les petits commerces en bord de mer: il n’y a pas grand chose à faire en basse saison.

Néanmoins, le coucher du soleil depuis la plage de Wasaga, sur le lac Huron, est un spectacle incroyable.