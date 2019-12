Frédérik Gauthier au sommet de sa forme

Le hockeyeur québécois Frédérik Gauthier dispute actuellement sa première saison complète dans l’uniforme des Maple Leafs. L’Express l’a rencontré pour discuter de sa première moitié de saison.

Les Maple Leafs ont eu un début de campagne très mouvementé avec un nombre important de blessures et plus particulièrement un changement d’entraîneur-chef.

Souvent critiqué par les partisans pour son manque de jeu physique malgré un imposant gabarit, le joueur de 6’5 en a surpris plusieurs dès le début de la saison.

Entraînement estival

Non seulement Gauthier a-t-il compté le premier but de la saison pour les Maple Leafs, mais il était également la plus grosse surprise de ce début de saison. Plusieurs journalistes sportifs lui ont même donné le titre du joueur le plus amélioré. Est-ce qu’il a changé son entraînement estival?

«Non, j’ai juste continué à travailler avec le même gars. Ça fait quelques années que je travaille avec lui et c’est juste une progression chaque année. On continue de travailler pour renforcer et cette année ça va bien.»