Promeneur de chiens: métier de passion et de patience

L’amour que Louise et Marine portent pour ces braves bêtes semble donc bien plus fort que les tracas auxquels elles ont dû faire face!

Devenir promeneur de chiens

Pour pouvoir exercer ce métier, il faut aimer ces animaux à quatre pattes.

Selon Louise, «c’est comme travailler avec des enfants. Il faut vraiment que t’aimes les chiens pour travailler avec eux, parce que des fois ils vont tester ta patience.»

Mais il n’est pas essentiel d’avoir une expérience avec les chiens: «J’adore les animaux. Je n’ai jamais eu d’expérience, jamais eu d’animal à moi, mais je me suis dit pourquoi pas ça peut être marrant», explique Marine.

Louise confirme: «Si t’as pas d’expérience, c’est correct. Idéalement tu commences avec 2 ou 3 chiens et non 6 ou 7. Et plutôt prendre les petits chiens, car c’est plus facile à contrôler que les gros.»