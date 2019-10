Piaf/Dietrich chez Mirvish: l’histoire d’une rencontre entre Louise Pitre et Édith Piaf

Au Théâtre CAA du groupe Mirvish à Toronto (l’ancien Panasonic au 651 Yonge) se joue jusqu’au 22 décembre une pièce de grandes dames, Piaf/Dietrich, une affaire légendaire.

Lorsque le rideau s’ouvre, on est d’emblée plongé dans une atmosphère du début du 20e siècle. Dietrich chante, Piaf lui emboite le pas et, avec peu de matériel, on observe la rencontre des deux femmes, à l’ombre de leur notoriété.

Si l’on connaissait leur amitié, le spectacle nous plonge dans l’intimité de ces personnalités publiques de l’époque, tout en retrouvant leurs plus grands succès, la vie en rose, Where Have All The Flowers Gone ou encore Milord.

L’histoire de leur amitié est dévoilée au travers des moments marquants de la vie des deux femmes, que la mort d’Édith Piaf laisse finalement liées à jamais.