Voyage à Stockholm, sur les traces de Millenium

À partir de là, on peut rayonner et partir fouiner dans les nombreux commerces qui la bordent, explorer ses monuments connus, comme le siège de l’Académie suédoise, le Musée et la Bibliothèque Novel, l’église allemande et un peu plus haut le Palais Royal et la cathédrale médiévale de Storkyrkan.

Je m’aventure dans les ruelles pavées à la découverte de celle qui abrite le bar où l’on vient se «désaltérer» à toute heure du jour, de celle où l’on peut toucher les deux pans de rue en étirant juste ses bras et ses jambes ou encore celle qui abrite le meilleur marchand de glace.

Je m’y trouve bien et flânerai longtemps, à mille lieux du massacre de 1520, quand des membres de la noblesse suédoise furent exécutés sur l’ordre du roi danois Christian II.

Moderne place Kungsträdgården

Contournant les quais, je me rapproche de la partie plus moderne de la ville qui compte le quartier des boutiques internationales, la fameuse place Kungsträdgården, qui réunit tous les habitants et de nombreux touristes dès la floraison des cerisiers de part et d’autre du bassin début avril.

Le Grand Hotel observe son reflet dans l’eau. Toutes les stars du cinéma et les personnalités s’y retrouvent. Temps pour moi d’aller y faire un tour et de voir si je peux croiser une tête connue autour d’un thé.