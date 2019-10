Benoit Fabreguettes veut dépasser toutes les limites

Du banquier à l’aventurier

Entre le banquier et l’aventurier, il n’y a eu qu’un pas: celui de la curiosité.

L’aventure a commencé en juillet 2015 lorsqu’il a vu un reportage sur un «homme de glace» qui prétendait pouvoir gravir une montagne en short à -20 degrés, et pouvoir l’enseigner à tout le monde.

Benoit Fabreguettes a donc voulu savoir si c’était vrai. «Je n’ai pas vraiment d’a priori. Mon seul critère est de savoir si ça marche sur moi. J’étais curieux et je suis très ouvert. Entre le moment où j’ai vu ce reportage et où j’y suis allé, il s’est passé entre 6 mois et un an.»

L’expérience a duré entre 3h et 4h. Le groupe dont il faisait partie a relevé le défi sachant que certaines personnes étaient âgées et souffraient d’arthrose. À partir de ce constat, Benoit Fabreguettes a multiplié les expériences sur son corps et son esprit, toujours dans l’idée de dépassement de soi.