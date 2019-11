Les «petites» créances continuent de grandir

En 2009, le montant maximal d’une demande présentée devant la Cour des petites créances de l’Ontario était de 10 000 $. Depuis le 1er janvier 2010, le plafond pécuniaire est de 25 000 $. À compter du 1er janvier 2020, le montant maximal augmente à 35 000 $.

À l’heure actuelle, les poursuites d’une valeur de plus de 25 000 $ doivent être présentées devant la Cour supérieure de justice, un des tribunaux les plus chargés du Canada, où les litiges peuvent durer des années et entraîner des frais élevés.

Règlement en moins d’un an

À la Cour des petites créances, les cas sont souvent résolus en moins d’une année, et les parties ne sont pas tenues d’engager un avocat ou d’obtenir une assistance juridique. On peut également déposer électroniquement une demande à la Cour des petites créances et payer en ligne les frais de dépôt.

«Notre gouvernement hausse le montant maximal d’une demande devant la Cour des petites créances pour aider les gens et les petites entreprises à passer moins de temps au tribunal et à dépenser moins d’argent en honoraires», explique le procureur général Doug Downey.