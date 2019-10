Pistes durables pour voyageurs avant-gardistes

De passage au Salon international Tourisme Voyages de Montréal (25, 26 et 27 octobre), L’Express a repéré certains acteurs novateurs d’ici et d’ailleurs proposant un tourisme alternatif, soucieux de miser sur le voyage équitable. Sans cesser de prendre l’avion ni attendre la mise en place de technologies alternatives.

En voici un aperçu.

Randonnée humaine

Depuis plus de 10 ans Les Routes du Monde offre un voyage en petit groupe dans la vallée du Gange en Inde sacrée, en compagnie de guides locaux permettant une immersion authentique en Inde profonde.

«Un séjour de ressourcement unique, une randonnée humaine et spirituelle, non touristique, une rencontre sans artifices avec les Indiens, leur mode de vie et leur culture», décrit Robert Bérubé, fondateur des Routes du Monde.

«On devient voyageur quand on plonge dans le quotidien des gens. Nos voyageurs apprécient leur expérience de voyage en circulant à travers les gens qui qui sont à la base du tourisme équitable.»