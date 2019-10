Viamonde et l’Alliance française de Toronto veulent «élargir l’espace francophone»

L’Alliance française de Toronto mettra sa Culturethèque à la disposition des enseignants du Conseil scolaire Viamonde et offrira des cours de français à tarifs réduits à ses parents d’élèves qui en auraient besoin.

Viamonde, de son côté, diffusera systématiquement la promotion des activités culturelles de l’AFT à travers son réseau.

Chacune des deux organisations pense ainsi intéresser la clientèle de l’autre à ses programmes.

Convergence

L’entente a été signée par les directeurs généraux Martin Bertrand (Viamonde) et Jean Grenier-Godard (AFT) ce 10 octobre dans la galerie Pierre Léon de l’AFT, en présence de plusieurs personnalités des deux organismes et d’institutions comme le Collège Boréal et le Centre francophone du Grand Toronto.

Ce partenariat «élargit l’espace francophone» dans la métropole et tout le Centre-Sud-Ouest de l’Ontario, ont fait valoir MM. Bertrand et Grenier-Godard.