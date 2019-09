De bouche à oreille: Chloé Sainte-Marie rendra hommage à la terre iroquoise

Les rencontres entre artistes invités et artistes locaux sont souvent prometteuses.

Comment avez-vous choisi les chansons qui seront jouées le 4 octobre ?

Évidemment on ne s’éloigne pas des chansons de l’album et des langues autochtones, mais on opère des arrangements. Le quatuor travaille de son côté, moi du mien, pour trouver les meilleures combinaisons possibles.

J’ai également choisi les poèmes selon ce qu’ils racontent ou expriment.

Vous chantez dans les langues des Autochtones, sentez vous une sensibilité du public à cet égard?

Le public, les gens ici, sont selon moi tous métis. Mais l’éducation nous a privés des rencontres avec les Premières Nations. Or, il ne faut pas oublier que le massacre des peuples autochtones est le plus grand génocide de l’histoire.

Je pense qu’il est nécessaire de leur rendre hommage, de ne pas les oublier, et avant tout de chanter notre histoire, celle de notre terre. La musique est un moyen de remémorer le passé, par les poèmes, la musique ou les chansons.