Le Droit fermé: jamais!

La ministre des Affaires francophones de l’Ontario, Caroline Mulroney, s’est dit «en réflexion» là-dessus.

Des solutions permanentes doivent être trouvées d’ici la fin de l’année.

Divers intervenants ont manifesté leur intérêt pour le groupe ou pour certains de ses journaux: Québecor (Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec, TVA, Vidéotron), Cogeco (un fournisseur d’Internet et une vingtaine de stations de radio au Québec et en Ontario), Métro Média (plusieurs journaux gratuits), le Fonds de solidarité de la FTQ, des associations qui pourraient former une coopérative…

Retour de l’abonnement

Même Le Devoir, dont le contenu papier et numérique n’est pas gratuit, et qui semble tirer son épingle du jeu après avoir connu des années difficiles lui aussi, a manifesté un intérêt pour Le Soleil de Québec, le plus gros des six quotidiens de GCM.