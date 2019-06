Camps d’été francophones 2019 dans le Grand Toronto

Au cours des mois d’été, plusieurs de nos jeunes prennent part à des camps de jour mis sur pied par plusieurs organismes francophones, à qui nos deux conseils scolaires, Viamonde et MonAvenir, prêtent souvent leurs édifices et installations. En voici quelques-uns:

Le Camp Tournesol de Martine Brouillet est la plus grosse organisation du genre dans la région, accueillant des centaines de jeunes de 8 à 15 ans des écoles françaises et d’immersion dans 16 «campus», du 8 juillet au 23 août.

Outre les jeux et les activités en français, le thème de la nature et de l’environnement est à l’honneur dans les camps Tournesol, notamment à son site Tamarack, à Bracebridge, où les campeurs passent plusieurs jours et nuits.

À Toronto, l’Alliance française favorise l’apprentissage du français «par le plaisir», avec des activités de jour au Conservatoire Royal de musique, à la Maison des Arts et Loisirs, au Studio La Muse, au Théâtre français de Toronto, et chez Snakes & Lattes.