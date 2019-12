Hommages au sénateur Serge Joyal

«L’amendement a été défait, mais le problème est encore bien présent; selon les chiffres publiés récemment par le Diversity Institute de l’Université Ryerson de Toronto, en 2019, les femmes n’occupent que 24,9 % des postes de direction.»

Couples de même sexe

«Puis, il y a ces moments privilégiés où l’on peut contribuer directement à changer les bases des rapports sociaux au Canada pour les rendre plus égalitaires, comme lorsque j’ai parrainé au Sénat, en 2005, l’adoption de la Loi sur le mariage civil.» Le sénateur constate que cette loi est maintenant appuyée par plus de 80% des Canadiens.

Promouvoir les langues autochtones

Il y a également les trois projets de loi successifs que le sénateur a présentés en 2009, 2012 et 2015 pour faire reconnaître et promouvoir les langues autochtones, projets de loi que le gouvernement a fini par faire siens et que le Sénat a adoptés en juin 2019, «rendant ainsi aux peuples autochtones la dignité de leur identité, identité dont ils avaient été dépouillés depuis plus de 150 ans.»

Généreux mécène des arts

Le sénateur laisse en don, pour l’édification des générations à venir, un grand nombre d’œuvres d’art autochtones qui font dorénavant partie intégrante de l’environnement quotidien du Sénat, ainsi que neuf portraits des rois de France du Régime français au Canada et trois portraits de rois d’Angleterre.

Pour lui, ces œuvres nous aident à mieux comprendre et apprécier nos origines politiques, juridiques et culturelles. «Surtout, je vous laisse l’imposant fauteuil du Président Sir Alexandre Lacoste, un rappel de l’autorité et de la préséance de la présidence dans l’institution du Sénat.»