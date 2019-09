Cirque du Soleil: la nouvelle version d’Alegria mêle poésie et féérie

On ne peut qu’être transporté dans ce monde où la magie, l’humour et l’acrobatie se côtoient si bien.

Des numéros époustouflants

La qualité des numéros présentés au Cirque du Soleil ne se dément pas. Pourtant, on ne peut qu’être émus et émerveillés par la souplesse, l’agilité et la puissance de ces artistes qui se présentent à nous.

Entre acrobates, jongleurs, équilibristes, clowns, trapézistes et bien d’autres, c’est autant d’artistes aux numéros plus impressionnants les uns que les autres qui viennent capter le public.

La salle crie des «Ahh», «Oh», «Waouuh» lorsque le numéro est dangereux, stupéfiant ou encore réalisé à la perfection…