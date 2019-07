Julien Barbagallo: le batteur français de Tame Impala

Si vous suivez la scène musicale rock des dernières années, vous êtes probablement familier avec le groupe Tame Impala. Ses succès sont partout à la radio et dans les publicités. Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que le batteur du groupe est Français. Entretien avec Julien Barbagallo.

Le hasard fait bien les choses

Originaire d’Albi dans le sud de la France, Barbagallo complète la section rythmique du groupe à saveur rock psychédélique depuis 2012.

Il a rencontré Kevin Parker, chanteur et homme derrière Tame Impala, par hasard dans un bar de Paris il y a 8 ans. «On a sympathisé, commencé à faire de la musique ensemble, et quelques mois plus tard il m’a dit qu’il cherchait un batteur pour partir en tournée avec Tame Impala.»

Tame Impala

Le groupe s’est formé en 2007 à Perth en Australie. Parker compose tout et joue tous les instruments sur les albums, mais est toujours entouré des mêmes musiciens. Barbagallo est arrivé au sein du groupe lorsque le batteur de l’époque a fait le saut à la guitare.

Suite au succès retentissant des pièces Elephant, Feels Like We Only Go Backwards et Let It Happen ils se sont vus nominer aux Grammy Awards à trois reprises et leur popularité à montée en flèche.