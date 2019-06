Kim Gingras danse aux côtés des stars

Côtoyer les vedettes

Et comment sont les stars avec les danseurs? «Ça dépend d’une personne à l’autre, chacun a son style. Certains sont plus impliqués (Beyoncé, J.Lo) parce qu’ils dansent aussi et veulent faire partie du processus au complet. Un gars comme Nick Jonas, avec qui j’adore travailler, est moins impliqué. Ça rend les choses intéressantes parce que c’est comme avoir un nouveau boss à chaque fois.»

L’horaire d’un danseur professionnel peut être très demandant et les journées de répétition peuvent être longues. «C’est long et difficile, mais ça fait partie du processus. On monte un show au complet en l’espace de quelques semaines. Chaque jour je suis en répétition environ 10h de temps.»

En tournée avec J.Lo

Kim est présentement sur la route avec Jennifer Lopez et sera de passage à Toronto le 7 juillet. À quoi peut-on s’attendre pour le spectacle? «Ça va vraiment être à la J.Lo. Elle performe, se donne à 100% et le thème du spectacle est «C’est la fête». C’est l’fun. Il y aura beaucoup de danse et de hits, ça va être un bon show et j’espère que les gens vont aimer.»

Kim, l’enseignante

D’ici la fin de 2019, après des spectacles aux quatre coins du monde, Kim retournera à Montréal pour enseigner. Elle vient d’ailleurs à Toronto à l’occasion pour donner des classes de maître.

«Ça fait plusieurs années que l’enseignement est parallèle. Je veux enseigner et partager, surtout pour les Canadiens. Quand j’étais ado, j’ai rencontré plusieurs danseuses professionnelles qui ont fait le move pour L.A., et j’avais trouvé ça inspirant. Donc je veux partager mon bagage, qu’est-ce qui m’a aidée à percer ici à Los Angeles. Je veux aussi faire de la chorégraphie et rester créative.»