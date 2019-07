Entre nature et aventures en Irlande du Nord… comme dans Game of Thrones

La sortie vaut surtout pour la course des nuages dans le ciel se reflétant sur les flots ardoise, les petites îles rocheuses que l’on croise, la rencontre avec des dauphins et des phoques selon la saison et sa chance et le spectacle inouï de ce littoral atypique. Entre ces trois éléments qui se superposent, on s’enivre de tant de beauté et de liberté.

Char à voile

Ce sentiment d’immensité et de liberté se poursuit, quand, sur l’une des immenses plages désertes du coin, on se laisse pousser par le vent dans un char à voile pouvant filer jusqu’à 60km/h. Une sensation enivrante et merveilleuse sur fond de carte postale. Une activité pour petits et grands. Plaisir et frissons garantis.

Ceux qui souhaitent une vue du ciel peuvent opter pour un tour en hélicoptère qui leur permettra d’apprécier les dégradés de vert et de bruns de la côte, l’étendue des paysages et les petits villages qui parsèment la région, et de découvrir d’autres décors emblématiques de Game of Thrones.

Passé trouble

Gorgés de plein air, les yeux emplis de paysages sauvages au ciel balayé par le vent et le cœur réchauffé par des rencontres chaleureuses et des récits d’aventures, plongez à nouveau dans l’histoire avec un petit arrêt à la ville fortifiée de Derry.

Plongez dans le passé trouble du Nord de l’Irlande avec notamment une visite sur les remparts, construits il y a 400 ans, et recueillez-vous sur les points clés de la tuerie du Bloody Sunday le 30 janvier 1972.