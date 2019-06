FrancoQueer sera dans la parade gaie de Toronto le 23 juin

De plus, FrancoQueer a moins de temps à consacrer aux événements de la Fierté gaie 2019. Les membres sont occupés actuellement et dans les prochains mois à venir à préparer la prochaine assemblée générale, qui se tiendra en septembre. Le but: présenter un nouveau plan stratégique pour FrancoQueer.

«Nous souhaitons être plus représentatifs de la diversité ethnique»

FrancoQueer compte actuellement une cinquantaine de membres et 600 abonnés à leur infolettre. L’organisme souhaite désormais renouveler les adhésions et rassembler davantage la communauté francophone.

«L’association n’est pas très visible pour les arrivants à Toronto», affirme Cécile, membre depuis trois mois à FrancoQueer et coordinatrice pour la préparation du défilé.

Mais ce n’est pas le principal défi auquel doit faire face l’association selon Arnaud Baudry. «Il y a un travail à faire pour être plus inclusif.»

Dans cette perspective, le Carrefour des Immigrants FrancoQueer, mis en place en 2015, aide les réfugié·e·s LGBTQ francophones fraîchement arrivé·e·s au Canada à s’intégrer. Ces derniers sont bien souvent originaires de pays où l’homosexualité est réprimée, voire criminalisée.