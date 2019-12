Une famille française à la poursuite de son rêve NBA

Une médiatisation inattendue

C’est à travers les réseaux sociaux que la famille partage son aventure avec une popularité grandissante plutôt inattendue. Aujourd’hui, NBA en famille compte plus de 8000 abonnés à son compte Instagram, plus de 2000 sur YouTube et près d’un millier sur Twitter, en plus d’avoir été repris par de nombreux médias, dont le diffuseur de la NBA en France BeIn Sport qui devrait commencer à les suivre prochainement.

«Honnêtement, on ne s’y attendait pas. Nous ne sommes pas journalistes, nous ne sommes pas cameraman ou quoi que ce soit. On fait juste les choses à notre sauce. Je pense que c’est ça qui plaît aux gens», confie JJ. «Quand tu regardes les matchs à la télé, tu ne vois pas tout ce qui se passe autour, avant et après le coup d’envoi. C’est ça qu’on essaie de montrer autour du basket. On va aussi au-delà en essayant un peu de faire une visite de chaque ville. Les gens vivent l’aventure à travers nous, c’est ça qui doit plaire.»

La disponibilité que montre la famille auprès des gens qui la suivent sur les réseaux sociaux n’est pas étrangère non plus au succès de cette aventure. En effet, JJ, Stéphanie et les enfants prennent le temps de répondre à la totalité des commentaires et n’hésitent pas également à faire appel aux suggestions, conseils des internautes.

Après Toronto, direction Boston

C’est ainsi qu’ils ont demandé à leurs abonnés de donner un nom à leur véhicule récréatif. Après avoir recueilli les suggestions, ils ont procédé à un tirage au sort, puis ont finalement choisi le nom eux-mêmes parmi les propositions, alors que le nom tiré au sort était Gilbert. C’est finalement la NB’House alias Gilbert qui est ressorti grand vainqueur. Vous pouvez d’ailleurs retrouver ici la vidéo de la délibération finale très amusante.