Les Raptors battent les Knicks et un record historique

Les titulaires se reposent, les remplaçants s’éclatent

Les titulaires ont tous eu un match relativement tranquille et ont pu s’économiser en jouant 30 minutes ou moins. Seul OG Anunoby a foulé le parquet en quatrième quart. Il termine avec 13 points, 12 rebonds et 2 interceptions en 32 minutes. Cette soirée tranquille pour le cinq de départ a encore permis aux remplaçants de briller. Boucher termine avec 13 points et 12 rebonds, Terrence Davis 15 points, Hollis-Jefferson 12 et Malcom Miller 13 points en 13 minutes. Shamorie Ponds (4 points) qui évolue entre la G-League et la NBA a pour sa part inscrit ses premiers paniers en NBA.

Le fil du match

Avec une belle adresse de loin (5/10), les Knicks, emmenés par Julius Randle et ses 11 points, prennent le meilleur départ. Les Raptors sont menés de 8 points après les 9 premières minutes de jeu (19-27). Le premier temps mort pris par Nurse ne fait pas son effet habituel. Siakam est maladroit et force trop. New York prend 10 longueurs d’avance (19-29). Il faut un panier de Davis en seconde chance pour mettre fin à la série new-yorkaise et relancer Toronto (21-29).