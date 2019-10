Vaccination contre la grippe à la Place Saint-Laurent

Virus en constante mutation

«Les virus ne sont jamais exactement les mêmes d’une année à l’autre: nous modifions les vaccins en conséquence», explique Stanislas Etiegne, le directeur des soins de santé primaires et de la promotion de la santé au CFGT.

Son équipe administre deux types de vaccins, plus fort pour les personnes âgées et plus doux pour les autres.

Les symptômes de la grippe – plus active l’automne et l’hiver – comprennent fièvre, toux, douleurs musculaires, frissons, fatigue, perte d’appétit, mal de gorge. L’influenza cause 12 200 hospitalisations et 3 500 décès par année au Canada.