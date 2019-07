Le flyboard, l’arme futuriste des commandos français

Une technologie française bien gardée

Le flyboard fait des envieux: les États-Unis, entre autres, ont fait une offre pour le racheter. Afin de garder ce bijou de technologie en France, le ministère des Armées a investi 1,3 million d’euros dans la planche volante de Franky.

Car, au-delà de la prouesse technologique, l’engin représente une future arme pour les forces spéciales.

Heureux de pouvoir travailler en France, Franky se dit lui même «patriote».

«Plateforme d’assaut pour les commandos»

Emmanuel Chiva, directeur de l’agence Innovation défense, estime que le flyboard permettrait «d’évacuer des blessés, apporter des munitions, transporter des vivres». L’engin pourrait également servir de «plateforme d’assaut pour les commandos» leur permettant de sauter ou survoler de gros obstacles.

Un avenir prometteur donc pour cette planche volante qui nécessite tout de même quelques améliorations. L’objectif est de le rendre plus stable, plus maniable, et surtout moins bruyant. Ses performances techniques pourraient atteindre les 200 km/h et 3000 mètres au-dessus du sol, avec une autonomie de 30 minutes.