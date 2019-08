La Formation Relais de Glendon: pour ajouter des barreaux à l’échelle

Plusieurs professionnels francophones formés à l’étranger, notamment en gestion d’organismes et d’entreprises, n’arrivent pas à décrocher un emploi à la hauteur de leurs ambitions, par manque d’expérience canadienne et d’autres attributs recherchés par les employeurs.

C’est à eux qu’on a pensé en créant le programme de Formation Relais, au campus bilingue Glendon de l’Université York. Il vise à «combler le fossé entre les connaissances et compétences de ces travailleurs, et les attentes des employeurs qui recrutent des professionnels».

Cours d’appoint

Profitant d’un financement spécial de 675 000 $ sur 3 ans du ministère des Collèges et Université, le programme Relais cible des jeunes adultes qui sont déjà sur le marché du travail, explique Jennifer Sipos, la directrice de la Formation continue et du Développement des affaires à Glendon.

«Mais on a aussi remarqué un besoin pour ces cours d’appoint chez certains de nos étudiants à Glendon. Le recrutement a donc commencé virtuellement à travers notre communauté, avant de s’étendre aux organismes communautaires et aux médias.»

Flexibilité maximale

Le nouveau programme a été conçu pour être «le plus flexible possible», avec des cours et des ateliers de jour et de soir, du temps plein et du temps partiel, et quatre moments de l’année où on peut embarquer: en septembre, novembre, janvier et mars.