Ablaye Cissoko : «On ne devient pas griot, on naît griot»

L’Ensemble Constantinople

La musique, pour Ablaye Cissoko, est indissociable de son art. «Tous les griots ne content pas en musique, certains sont juste des paroliers, c’est comme chacun le souhaite. Personnellement, je suis né avec cet héritage musical. De fait, j’ai perpétué cette tradition.»

En effet, le conteur est toujours accompagné de musiciens. Lors de sa prestation torontoise, l’ensemble Constantinople, basé à Montréal, jouera à ses côtés.

«J’ai déjà fait le tour du monde avec ces trois musiciens! C’est toujours un plaisir de travailler avec eux, ce sont de grands messieurs», s’enthousiasme l’artiste.

L’ensemble musical se compose d’un Iranien (Kiya Tabassian) et de deux Canadiens-Français (Pierre-Yves Martel et Patrick Graham). Ils jouent du ceta, un instrument traditionnel à corde, de la viole de gambe et des percussions.