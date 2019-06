Les Raptors de Toronto sont champions !

Le temps mort pris par Nurse ne parvient pas à casser le rythme des locaux qui signent un nouvelle défense et un panier d’Iguodala (46-43). Kawhi Leonard remet l’attaque canadienne sur de bons rails et les deux équipes ne se lâchent plus jusqu’à la pause. Au terme d’un deuxième quart d’une rare intensité, ce sont les Torontois qui mènent 57-60 avec un Kyle Lowry à 21 points.

Nouveau coup dur pour les Warriors

Le troisième quart repart sur les mêmes bases que le deuxième. Comme depuis trois rencontres, VanVleet débute la deuxième mi-temps en lieu et place de Green et se montre à son avantage (64-69). Stephen Curry prend 3 fautes, mais cela ne l’empêche pas dégainer à 3-points (70-72). Le meneur des Warriors n’est pas le seul à faire face aux problèmes de fautes. Kyle Lowry écope de sa quatrième sur un replis défensif et une faute commise sur Iguodala.

Cela n’empêche pas le meneur de revenir en de troisième quart pour garder les Torontois proches de leurs adversaires (83-80). Nouveau coup du sort pour les Warriors! Ils perdent Klay Thompson, blessé au genou après une mauvaise réception à la suite d’une tentative de dunk. L’arrière quitte ses coéquipiers qui parviennent à conserver deux points d’avance à la fin du troisième quart. Kawhi Leonard d’une claquette pensait avoir égalisé à la dernière seconde, mais son panier est annulé après visionnage vidéo (88-86).

VanVleet, l’homme du quatrième quart

Malgré l’absence de Thompson et la réussite de VanVleet à 3-points, les champions en titre s’accroche à leur avance en début de quatrième quart. Ils bénéficient de l’apport de leurs joueurs secondaires. Cook et Livingston mettent des points importants, imités par Cousins et Green sur rebond offensif (97-94). A 5 minutes 39 de la fin, VanVleet, encore lui, inscrit trois lancers pour remettre les équipes à égalité (99-99).

BET ON YOURSELF! pic.twitter.com/7klN1G9FwO — Toronto Raptors (@Raptors) 14 juin 2019

Les Raptors emmenés par leur numéro 23 vont prendre une option sur la victoire avec 5 points d’avance à l’entrée des 3 dernières minutes (100-106). Comme dans le match précédent, les Warriors ne s’avouent pas vaincus. Draymond Green à 3-points puis Cousins ramènent leur équipe à 1 points avec 37,7 secondes à jouer.

Nick Nurse met en place une attaque qui donne un duel avantageux à Siakam, qui marque d’un flotteur (109-111). Les Raptors sentent toujours le souffle des champions en titre dans leur dos lorsque Curry inscrit deux lancers (110-111). Ils ne parviennent pas à effectuer la remise en jeu et Lowry demande un temps mort.