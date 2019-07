25e anniversaire du Pavillon Omer-Deslauriers en septembre

Le Pavillon Omer-Deslauriers célèbre son 25e anniversaire en septembre. Occasion en or (ou en argent) de saluer les artisans et artisanes de la première heure et de rappeler le cheminement de ce premier et seul centre de soins de longue durée pour les francophones à Toronto.

C’est Omer Deslauriers, ancien éducateur et haut fonctionnaire provincial, qui lance l’idée d’un tel centre en 1993, soit après avoir fondé le Regroupement des intervenants francophones en santé et services sociaux de l’Ontario et participé à la fondation du Centre médico-social communautaire de Toronto (devenu le Centre francophone de Toronto).

Équipe dynamique

Pour y arriver, Deslauriers s’entoure d’une imposante équipe dont il importe de mentionner les seize membres initiaux: Andrée Albergaria, Claire Bénézra, Mohammed Brihmi, François-Xavier Chamberland, Anne-Marie Couffin, Jacqueline Dugas-Rozentals, Pierre Fortier, André A. Gagné, Jean-Claude Lesnick, Jacques Liwanpo, Marthe Moliki-Sassa, Anne Rich, Paul Rouleau, Roseann Runte, Michèle Sirois et Rosaire Vachon.

Après de fructueuses démarches auprès du Centre de soins de longue durée Bendale Acres, géré par la ville de Toronto, le comité des seize artisans et artisanes réussit à obtenir une aile francophone.

Personnage influent

Elle est baptisée Pavillon Omer-Deslauriers le 30 septembre 1994 lorsque le ministre des Services sociaux et communautaires de l’Ontario, Tony Silipo, dévoile une plaque commémorative.

Anne-Marie Couffin, qui a côtoyé pendant de nombreuses années Omer Deslauriers, estime que «peu de gens ont fait autant pour le développement de la communauté franco-torontoise et franco-ontarienne en général. Il a connu de tels succès dans sa vie que de donner son nom à ce Pavillon est en soi un gage de réussite.»