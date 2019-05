Edgar Bori, l’homme rebelle

Le poète et chanteur québécois Edgar Bori est aussi musicien et metteur en scène. Ce ne sont pas moins de 13 albums qu’il a enregistré depuis 1994.

Il clôture la saison de la série De bouche à oreille, de Dominique Denis, au Heliconian Hall du quartier Yorkville, vendredi 7 juin à 20h.

Bori se produira en compagnie de son ami et pianiste Jean-François Groulx, mais également avec deux grands musiciens torontois: le saxophoniste, clarinettiste et flûtiste Ernie Tollar et le bassiste Rich Brown.

«Je serai accompagné pour une occasion de ces deux musiciens avec lesquels je n’ai jamais travaillé: une expérience unique à la fois pour eux et pour moi. Il s’agit de choisir pour le concert une formule qui permettrait à chaque musicien de pouvoir se mettre à l’honneur.»