Franco-Ontariens, Acadiens et Anglo-Québécois vont se concerter

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) et le Quebec Community Groups Network (QCGN) vont se concerter pour promouvoir les droits des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Il s’agit d’un premier partenariat du genre au Canada, qualifié d’«historique» par les dirigeants des trois groupes.

Récentes épreuves

«Forts des expressions d’appui et de solidarité des derniers mois en lien avec des annonces et décisions gouvernementales qui ont mis à dure épreuve les communautés linguistiques minoritaires», le protocole d’entente, signé ce 2 juillet à Ottawa, vise à «cimenter le rapprochement et la collaboration» entre les trois partenaires.

En Ontario, le nouveau gouvernement de Doug Ford a rétrogradé le commissariat aux services en français, annulé le financement de l’Université de l’Ontario français et réduit l’usage du français dans les communications officielles.

Au Nouveau-Brunswick, le bilinguisme officiel ne semble plus être une priorité du nouveau premier ministre unilingue Blaine Higgs.