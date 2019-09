Le vieillissement des Franco-Ontariens n’est pas encore sur le radar des pouvoirs publics

Mauvaise nouvelle: la communauté franco-ontarienne est plus vieille et vieillit plus rapidement que la population de la province en général. Et nos aînés francophones sont plus pauvres et disposent de moins de services que les anglophones.

Bonne nouvelle: on commence à s’en occuper.

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) et la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO) dévoilaient lundi un «Livre blanc» sur le vieillissement contenant des pistes d’amélioration.

Cinq recommandations

Cinq recommandations y sont formulées et ont été présentées à la Place Saint-Laurent, la résidence torontoise pour aînés francophones gérée par CAH (Centres d’accueil Héritage), en présence du ministre ontarien des Aînés et de l’Accessibilité, Raymond Cho, et de son adjointe parlementaire Daisy Wai:

– accroître l’accès à des données pertinentes et à jour;