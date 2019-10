Guy Proulx, du Centre de santé cognitive de Glendon, à l’avant-garde du vieillissement

«La mécanique du cerveau m’a fasciné dès mon plus jeune âge. […] Quand tu comprends la mécanique neurologique du cerveau, ça te donne accès à une pragmatique dans la vie de tous les jours. […] Ensuite on la rend accessible aux gens, et là on peut faire des miracles, de belles choses.»

La neuropsychologie, issue des champs de la neurologie et de la psychologie, vise à étudier la relation entre le cerveau et le comportement humain. Elle a pour but de venir en aide aux personnes qui ont un trouble neurologique.

Quant à la psychobiologie, elle étudie le lien entre le psychisme et le fonctionnement du corps humain.

Un des événements qui l’a poussé à s’intéresser de plus près à ce domaine d’étude est lorsqu’il a effectué son premier emploi dans un hôpital. Son premier patient, qui était aphasique, c’est-à-dire qu’il ne pouvait plus parler, s’est mis à chanter après avoir entendu une chanson qu’il connaissait à la radio.

S’il pouvait chanter et non parler, c’est parce que seule la région du cerveau qui permet la parole ne fonctionnait plus. Alors que la région du cerveau où est stockée la mémoire à long terme était toujours intacte.