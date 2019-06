Les secrets de l’Île-du-Prince-Édouard pour des vacances sur deux roues

L’un des attraits de ce sentier est qu’il permet de visiter, entre autres, le parc provincial de Green Park et le parc national de l’Île-du-Prince-Édouard. Les sols sableux et argileux brun-rouge prédominent dans l’île et les fortes concentrations d’oxydes de fer dans la roche et dans le sol donnent à la terre sa couleur brun-rouge distinctive.

La côte nord, qui fait face au golfe du Saint-Laurent, présente de vastes étendues de dunes sablonneuses qui font tout le charme de cette province.

Le parc Lord Selkirk

Ce parc au sud-est de la capitale, Charlottetown, offre deux boucles de 51 et 32 kilomètres où visiter le patrimoine culturel de l’île. En effet, une filature de laine nommée la ferme «Harmony Meadow» qui file des fibres locales non traitées accueille les visiteurs. Ces boucles parcourent les routes de campagne et offrent des points de vue sur les nombreux phares qui jalonnent la côte.

La boucle de Cabot

D’une longueur de 75 kilomètres, cette boucle traverse la région de Cavendish sur la côte nord sans avoir à se soucier de la circulation automobile. Au départ du parc provincial Cabot Beach, cet itinéraire déroule un paysage de collines parfois aux pentes plus difficiles, mais dont le jeu en vaut la chandelle. En effet, la vue imprenable vaut bien quelques coups de pédales!

S’y rendre

Plusieurs options s’offrent aux touristes pour se rendre dans l’île. En empruntant la navette qui transporte les vélos, cette possibilité vous évitera de rouler sur le pont de la Confédération qui a une longueur de 12,9 kilomètres. Depuis le Nouveau-Brunswick, vous rejoindrez ainsi la ville de Borden-Carleton au sud de l’ile.