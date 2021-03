Vélo: le Mozambique est plus sécuritaire que l’Ontario!

Le cycliste de 30 ans avait amassé près de la moitié de son objectif de 20 000 $ lorsqu’il a dû mettre un terme à son expédition, des fonds qui iront à trois organismes militant pour la sécurité à vélo: Vélo fantôme au Québec, Advocacy for Respect for Cyclists (ARC) en Ontario et Bikes Without Borders pour le reste du Canada.

La motivation de continuer

La covid n’a pas empêché Louis-Joseph Couturier de démarrer son projet. Il tenait à pédaler l’hiver «pour le défi supplémentaire», mais aussi pour que la campagne soit plus populaire, sensibilise un maximum de gens et récolte davantage de dons.

«La drive me venait vraiment de la perte d’une amie l’été passé. Quand on a perdu quelqu’un comme ça, à vélo, je pense qu’il y a une espèce de rage de finir son but. Ce qui m’a arrêté, c’est carrément que ça soit illégal de le faire, sinon je n’aurais jamais arrêté», explique celui qui a tout de même attrapé le virus au cours de son expédition.

À ce jour, il ne comprend toujours pas comment cela a pu arriver puisqu’il voyageait seul, dormait en camping et n’était pratiquement jamais à l’intérieur. Après s’être isolé plusieurs jours, il a pu reprendre la route.

«Toutes les difficultés que j’ai pu avoir, ce n’était rien par rapport à ce que [son amie] a pu vivre en mourant, de même que ses proches… Peu importe les défis, il y avait quelque chose de plus grand qui me motivait.»