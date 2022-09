Vélo : qui doute que les «pédales à clip» sont plus performantes?

Si la pédale d’un vélo était l’aiguille d’une horloge, ne pas y être «clippé» signifierait que l’on ne peut forcer que sur la phase descendante, entre 12h et 6h. Alors qu’être «clippé» signifierait qu’il est possible de forcer sur l’ensemble des 12 heures.

C’est donc censé rendre le coup de pédale plus efficace et plus puissant. «Pour la même quantité d’énergie dépensée, vous vous rendrez plus loin plus rapidement», affirme un équipementier québécois.

Peu de différence à faible intensité

Les rares études scientifiques sont pourtant beaucoup plus nuancées.

À intensité faible ou modérée, pousser et tirer (lors de la phase de remontée) sur ses pédales automatiques est plus énergivore et diminue la puissance déployée. Comparativement au simple fait de pousser (lors de la phase descendante de chaque pédale).

Dans des conditions comparables, l’efficacité métabolique est identique selon qu’on mouline avec des pédales plateformes, avec cale-pieds ou automatiques. Plusieurs expériences confirment ces résultats.