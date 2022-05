Le vélo sans pédales facilite l’apprentissage pour les jeunes enfants

Vélo Québec souligne que la méthode de la draisienne est «extrêmement efficace pour apprivoiser le vélo, car elle décompose les habiletés requises en se concentrant d’abord sur la maîtrise de l’équilibre en mouvement».

Cet équilibre est essentiel dans l’apprentissage du cyclisme.

Plus stable et plus sécuritaire

Les scientifiques de la Caroline du Sud soulignent de leur côté que les draisiennes sont plus légères. L’enfant peut utiliser ses deux pieds pour se propulser et se stabiliser. Pour ces raisons, les vélos sans pédales seraient plus stables et peut-être même plus sécuritaires.

Du moins, cela permet à l’enfant de se sentir plus en contrôle pour explorer le mouvement. Il peut ainsi apprendre à contrôler son centre de gravité et celui du vélo.

Une autre équipe américaine écrivait en 2020 que le vélo sans pédales permettrait d’améliorer dans son ensemble l’équilibre chez les enfants d’âge préscolaire. Ils ont mis au point un programme de 4 semaines, pendant lequel des enfants de 3 à 5 ans s’amusaient avec un vélo sans pédales pendant 20 minutes, trois fois par semaine.