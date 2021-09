Aventure: 17 jours de vélo sur la magnifique côte sud de Terre-Neuve

«Le plus bel endroit du monde»

Autre qu’un voyage à vélo, notre aventure se compose de déplacements en petits traversiers, de randonnée, d’exploration, d’éclats de rire, de camping, de paysages magnifiques et de précieux souvenirs.

Nous avons parcouru 347 kilomètres à vélo, 80 kilomètres à pied, et 277 kilomètres en traversier. Au total, 705 kilomètres dont 60 % propulsés par la force humaine!

Je l’ai dit cent fois et je le répéterai encore autant… Terre-Neuve est le plus bel endroit du monde, et nos expériences sur la côte sud de l’île ne font que renforcer mon opinion à ce sujet.

Les petites communautés (parfois composés de seulement 27 habitants) de la côte sud de l’île sont des exemples typiques de la vraie fierté terre-neuvienne.

Quelques noms français

Toutes les personnes que nous avons rencontrées expriment non seulement leur amour pour l’endroit où ils vivent, mais aussi leur enthousiasme à nous accueillir dans ces endroits. Tout le monde a pris le temps d’être avec nous.