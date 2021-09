Elle a préféré laisser les enfants écrire dans la langue de leur choix et ne pas rendre l’exercice obligatoire pour «que ça vienne d’eux, qu’ils l’écrivent s’ils voulaient l’écrire».

«J’ai ressenti qu’il y a eu un moment de conscientisation […] La maturité est vraiment ressortie dans leurs lettres, constate l’enseignante. Toutes les lettres m’ont touchée par leur intelligence.»

Extrait de lettres

«Je ne peux pas imaginer ne pas pouvoir avoir une bouteille remplie d’eau froide agréable pendant une longue balade de vélo. Je ne peux pas imaginer ne pas boire de l’eau quand j’ai soif. Nous avons tous besoin d’eau.» – Noémie

«Le Canada est un pays assez riche pour donner de l’eau potable à toute la population […] Les Autochtones sont des humains comme les autres et ils méritent les mêmes opportunités que le restant de la population. NON à l’injustice, OUI à l’égalité!» – Marie Poublanc et Jimi-René Poublanc

«Je ne peux pas imaginer que mes voisins, qui vivent parfois à quelques dizaines de kilomètres de chez moi, ne puissent pas boire l’eau du robinet comme moi, je peux le faire.» – Gwenola