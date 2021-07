Peuples autochtones : un lexique des meilleurs termes

Les rôles et responsabilités contemporains des chefs héréditaires varient d’une communauté à l’autre.

Ne pas confondre Inuits et Innus

Inuits : Peuple circumpolaire vivant principalement dans l’Inuit Nunangat, le territoire couvrant la terre, les glaces et les eaux du Nunavut, du Nunatsiavut (nord du Labrador), du Nunavik (nord du Québec) et de la région désignée des Inuvialuits (nord du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest).

En inuktut, «langue parlée par les Inuits qui habitent la partie orientale de l’Arctique canadien», «Inuit» signifie «le peuple». Par conséquent, l’expression «peuple inuit» est à éviter.

En anglais, le mot «Inuk» est la forme singulière du mot «Inuit» et sert à désigner une seule personne. En français, on accorde «Inuit» en genre et en nombre. Autrefois, les Inuits étaient appelés «Esquimaux», un terme aujourd’hui considéré péjoratif.

Il convient de noter que les Inuits et les Innus ne sont pas le même peuple. Les Innus forment une Première Nation habitant le nord-est du Québec et le sud du Labrador.

Les Innus (parfois appelés «Montagnais» ou «Naskapis») : Peuple autochtone vivant dans les régions subarctiques et boréales du Québec et du Labrador. Le recensement de 2016 dénombre 27 755 personnes se disant d’ascendance innue/montagnaise, tandis que 1 085 autres s’identifient comme Naskapis. Source : L’Encyclopédie canadienne, Innu (Montagnais-Naskapi)

Les peuples autochtones et l’identité métisse

Métis: L’identité métisse se définit de différentes façons. Les Métis peuvent être décrits comme «les personnes dont les ancêtres habitaient l’ouest et le nord du Canada et ont reçu une terre ou un certificat de Métis». Autrement dit, il s’agit des descendants de la nation métisse historique.

Une définition plus large inclut les personnes d’ascendance mixte (Autochtone et non Autochtone) qui s’identifient comme Métis.

Dans le jugement Powley de 2003, la Cour suprême du Canada a retenu trois facteurs principaux comme indicateurs de l’identité métisse: l’auto-identification, les liens ancestraux et l’acceptation par la communauté.