Pensionnats autochtones : comment s’éduquer davantage?

Ce sont là deux éléments qui pourraient participer au processus de décolonisation.

«Si ce processus n’est pas mené, on considérerait comme réel un passé que les Premières Nations réfutent. Eux attendent que l’on rappelle une autre histoire, la leur, et les personnages importants qui la constituent et qui ne sont pas les mêmes. Il faut toujours remettre en question et déterminer dans quelles mesures les auteurs ont écrit les faits, quels intérêts ils avaient.»

Pour en savoir plus sur l’histoire des pensionnats autochtones

Livres :

Livres jeunesse :

Je ne suis pas un numéro, de Jenny Kay Dupuis et Kathy Kacer (Éditions Scholastic).

Quand on était seuls, de David Alexander Robertson (Éditions des Plaines).

Quand j’avais huit ans, de Christy Jordan-Fenton et Margaret Pokiak-Fenton (Éditions Scholastic).

Films :

Wapikoni mobile, un projet qui donne la possibilité aux jeunes Autochtones de créer des films documentaires. Ce sont, entre autres, des studios ambulants dotés d’équipements qui «roulent vers» des communautés autochtones.