Le Conseil scolaire catholique MonAvenir a mis ses drapeaux en berne dans toutes ses écoles, depuis ce lundi 31 mai et pour 215 heures, suite à la découverte récente des restes de 215 enfants autochtones à l’ancien pensionnat de Kamloops en Colombie-Britannique.

Cette découverte macabre est «un rappel de l’impact tragique qu’ont eu certains événements dans l’histoire et des traumatismes intergénérationnels que vivent nos peuples autochtones encore aujourd’hui», indique le Conseil par voie de communiqué.

Moment de deuil

«Nos pensées et nos prières sont avec les familles autochtones du Conseil scolaire catholique MonAvenir et au-delà, ainsi qu’à toutes les familles non autochtones qui s’unissent avec elles dans ce moment de deuil», a déclaré le directeur de l’Éducation André Blais.

«En gardant cette tragédie au coeur des réflexions, les écoles de MonAvenir saisissent le moment pour reconnaître l’apport important des peuples autochtones à l’histoire du Canada.»

En collaboration avec les douze conseils scolaires francophones de l’Ontario, un programme d’activités a été prévu pour les élèves de la maternelle à la 12e année afin de partager et célébrer les cultures et les traditions riches des Premières Nations, Métis et Inuit du Canada.