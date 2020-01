Pensionnats pour Autochtones: les francophones ont aussi joué un rôle

Roméo Saganash a connu le pensionnat de La Tuque, au Québec. Son frère Jonish est mort en Ontario. Plusieurs de ses frères et sœurs se sont retrouvés à Sault-Sainte-Marie, Brantford et Moose Factory.

«C’était voulu ainsi» de séparer les familles. Mais par qui précisément? Pour l’avocat de la nation crie, «ce projet de génocide» dirigé par les divers gouvernements canadiens était «exécuté par les églises, en anglais».

Occasions manquées de rapprochements

On aurait pu penser, naïvement peut-être, qu’une certaine solidarité entre francophones et Autochtones aurait pu exister, les deux communautés étant minoritaires et craignaient la destruction.

Si Roméo Saganash est d’accord avec cette façon de voir les choses, Marie-Pierre Bousquet est plus tranchante. «En général, les minorités ne s’allient pas entre elles, sauf si elles ont des intérêts communs et des affinités culturelles. Les francophones ne connaissaient pas plus les Autochtones que les anglophones.»

La non-connaissance des langues des uns et des autres s’est traduite en de multiples solitudes. «Sans se connaître, sans se comprendre, comment s’allier?»