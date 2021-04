Crise à la Laurentienne : lourdes pertes pour les études autochtones

Profondément blessée, elle explique qu’elle avait le sentiment d’apporter quelque chose au programme d’études autochtones.

«Je suis une femme autochtone de couleur, activement connectée aux communautés autochtones en tant que Midewiwin Kwe et water walker. J’ai un baccalauréat spécialisé en études autochtones et en anglais, une maîtrise avec distinction en études autochtones et en études canadiennes, et je termine tout juste mon doctorat en études autochtones après un congé.»

«Grand-mère marcheuse d’eau»

Le terme water walker a été attribué en premier lieu à Jospehine Mandamin, aînée anichinabée, défenseure des droits relatifs à l’eau, commissaire en chef des eaux de la Nation anichinabée.

Elle a apporté une contribution importante aux peuples autochtones, au Canada et au monde en tant que «grand-mère marcheuse d’eau».

Ses marches autour des Grands Lacs ont suscité une prise de conscience quant au besoin urgent de lutter contre la pollution de l’eau et sur la question de l’eau contaminée sur les réserves autochtones du Canada. Tasha Beeds a participé à ces marches.