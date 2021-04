Du côté de Radio-Canada, c’est toute une expertise professionnelle locale qui sera perdue. Plus d’historiens, plus d’experte en politique, plus de spécialiste de l’économie des mines et des relations de travail qui peut expliquer en français des dossiers complexes.

«Je ne suis pas certain qu’il reste une réputation à l’université, lance Denis Bertrand. On voit très nettement un désengagement à la Laurentienne et ce qu’elle a pu représenter à une certaine époque.».

Le Voyageur a effectivement parlé à quelques étudiants qui, même si leur programme n’est pas coupé, songent à quitter l’institution.

Témoignage d’un «diplômé abandonné»

Voici le témoignage de Denis St-Jules, ancien animateur à Radio-Canada et diplômé de l’Université Laurentienne… qui se décrit aujourd’hui comme «un diplômé abandonné»:

Je me suis inscrit à l’Université Laurentienne en septembre 1969. Après mes cinq années de secondaire à Sudbury, dont trois au Collège du Sacré-Cœur chez les Jésuites, ça me semblait naturel de me diriger vers une institution où on me comprendrait. Heureusement, j’ai été compris à l’Université Laurentienne.