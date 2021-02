Cinquante ans plus tard, «Moé, j’viens du Nord, ‘stie» résonne encore

Le cri d’une génération

En 1986, le critique littéraire Paul Gay résume la courte pièce comme suit: «Roger, le héros lamentable […] parle un joual franco-ontarien, plus anglicisé que le joual québécois, mais avec la même profusion de sacres crus et pénibles. […] Que va faire Roger? Étudier? Non! Il déteste le High School […] mais rêve d’aller à l’Université où, selon lui, on secoue toute servitude. Que va faire Roger? Rien, sauf un enfant à la jeune fille qu’il fréquente, Nicole.»

L’un des créateurs de la pièce, Gaston Tremblay, décrit plutôt ce personnage comme un élève de 13e année un peu cabotin qui se demande s’il doit travailler dans les mines ou poursuivre des études universitaires, comme il le souhaite.

Qu’importe la version du résumé, le récit se veut réaliste, tant par le vécu des personnages (inspiré par la vie personnelle des comédiens, qui développent chacun leur texte) que par le langage qu’ils utilisent.

La représentation de cette réalité, rarement vue sur scène, heurte les autorités religieuses et scolaires et enflamme le public, surtout des jeunes adultes.

Tournée nord-ontarienne

La pièce Moé j’viens du Nord, ‘stie est présentée les 1er et 2 février 1971 à Sudbury, dans le tout nouvel amphithéâtre de l’Université Laurentienne. La troupe part par la suite en tournée nord-ontarienne à Timmins, Kapuskasing, Hearst et North Bay.