Karine Ricard prochaine directrice artistique du Théâtre français de Toronto

«En auditions, on me disait souvent que je représentais bien Montréal… mais pas tout le Québec. C’est une amie qui m’a suggéré de venir à Toronto où les rôles pour les comédiennes de la diversité étaient plus nombreux.»

Karine Ricard a joué dans plusieurs séries télévisées: The Detectives, The Coroner, Orphan Black, The Covert Affairs, Météo+, Toi et moi et La Malédiction de Jonathan Plourde. Et dans The Numbers Game (2016), une série de pièces présentées au Storefront Theatre.

C’est tout de même en français qu’elle préfère jouer et qu’elle écrit. On l’a vue sur les planches du TfT, dans Le Misanthrope de Molière (2007), dans Ici les arbres s’enracinent dans l’eau (2016, pour le 50e anniversaire du TfT), et dans La Seconde Surprise de l’amour de Marivaux (2018).

En 2020, elle écrit Les Sept Péchés capitaux présenté dans le cadre du festival Les Feuilles Vives en format balado. Actuellement, Karine Ricard tourne une série jeunesse qui sera présentée en français et en anglais sur Radio-Canada et CBC.

Son propre lieu

L’acquisition d’un édifice ou d’une salle par le TfT reste une priorité pour toute l’équipe, assure la prochaine directrice artistique. «Nous avons besoin de notre propre lieu, qui serait accessible aux autres groupes culturels de la francophonie torontoise. On y touche presque!»