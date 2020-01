Le théâtre francophone prend le virage numérique

«On veut développer des outils virtuels plus actuels et dynamiques. Ça nous permettra aussi de diminuer notre impact environnemental, comme on n’aura plus besoin d’imprimer les programmations qui seront plutôt disponibles en format numérique», enchaîne la directrice.

Billetterie francophone à Toronto



Pour sa part, avec 20 912 $ du PAFO, le Théâtre français de Toronto (TfT) misera sur un service de billetterie francophone centralisée .

«L’an dernier, on a eu des demandes d’aide de plusieurs organismes qui ont besoin d’un service de billetterie francophone», explique l’adjointe à la direction générale Sandra-Émilie Veilleux. «On pense conserver le même logiciel qu’on utilise en ce moment, mais on pourra aussi s’occuper du service de vente pour les acteurs, les troupes et les organismes francophones.»

Le but ultime est d’augmenter le nombre de billets vendus.

«C’est beaucoup plus difficile qu’avant de rejoindre le public. Netflix et le divan nous font pas mal compétition», lance à la blague Sandra-Émilie Veilleux. «On a nos habitués, mais le mode de consommation du théâtre a changé; c’est rendu plus ponctuel, moins d’abonnements.»