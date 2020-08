Flambant 9: Les Zinspiré.e.s remonteront sur scène en 2021

Des scientifiques misogynes font une découverte qui pourrait changer à jamais la destinée de la femme. Une jeune femme, qui en a eu vent, réussira-t-elle à contrecarrer leur plan maléfique?

C’est le thème de Womenirus, de la dramaturge en herbe Banka Konate, dont le texte fait partie des cinq qui ont gagné le concours d’écriture pour jeunes Les Zinspiré.e.s, du Théâtre français de Toronto (TfT). Son histoire sera intégrée à la production sur scène de la 9e édition des Zinspiré.e.s: Flambant 9.

Toute ressemblance entre womenirus et coronavirus est une pure coïncidence…

Le spectacle Les Zinspiré.e.s: Flambant 9 sera mis en scène par Francesca Barcenas. Le TfT félicite et remercie «tous les écrivains et écrivaines en herbe qui ont participé à ce concours, cette année, tenu dans des conditions difficiles liées à la crise sanitaire et au confinement».

Outre Womenirus, de Banka Konate (qui habite à North York), les lauréats 2020 du concours du TfT sont: