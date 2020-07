S’offrir Robert Paquette comme cadeau de retraite!

Pour celui qui fut, à compter des années 1970, de l’émergence créative de la francophonie ontarienne, avec entre autres La nuit sur l’étang, la Coopérative artistique du nouvel Ontario (CANO) et le Festival Boréal, c’était une façon de reconnaître ce qu’a fait Mme Handy pour le Nord de l’Ontario.

«Mes parents étaient enseignants, mes deux sœurs l’étaient, c’est un coup de chapeau que je lui fais.» Une façon aussi pour Robert Paquette de souligner l’appartenance de la directrice sortante à la francophonie canadienne.

C’est à cause de Paul-Émile!

Elle est native du Cameroun et a d’abord immigré au Québec. Mais si ensuite l’Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan et l’Ontario ont pu profiter de son énergie, de son savoir-faire en matière de didactique et de son sourire, c’est grâce au célèbre cardinal Paul-Émile Léger!

L’ancien prélat montréalais, ayant quitté le faste de ses fonctions en 1968 pour son aventure camerounaise, a lui-même convaincu Mme Handy d’aller étudier en physiothérapie à l’Université de Montréal au début des années 1980. «Il était formidable Paul-Émile. Et quel bel homme! Comme Robert Paquette!»

Puis, tombée en amour avec un Québécois, Marie-Jacquard Handy a pris de plus en plus racine sur ce continent, non sans avoir bifurqué vers l’orthopédagogie après avoir connu quelques épisodes racistes en physiothérapie.