L’Université de Sudbury deviendrait entièrement francophone

Restructuration de la Laurentienne

Selon le journal Le Voyageur, de Sudbury, «peu importe le résultat du processus de restructuration de l’Université Laurentienne» voisine, qui a invoqué récemment la Loi sur la protection contre les créanciers, «l’Université de Sudbury se dit prête à accueillir tous ses programmes de langue française».

«Le recteur John Meehan insiste sur le besoin de la communauté francophone d’être écoutée», rapporte Le Voyageur. «De créer quelque chose à leur image et qui répond à leur besoin dans le Nord. Le recteur n’exclut pas non plus des partenariats avec l’Université de l’Ontario français à Toronto, avec qui ils collaborent déjà.»

Fondée en 1913 par les jésuites comme le Collège du Sacré-Cœur, l’Université de Sudbury est la plus ancienne institution postsecondaire du Nord de l’Ontario. Bilingue depuis 1959, elle valorise aussi la culture des Premières Nations.