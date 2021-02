L’Université Laurentienne en faillite : la communauté de Sudbury aux aguets

Quelle intervention?

Une chose est sûre, les membres du Regroupement des organismes culturels de Sudbury (ROCS) sont en train de mettre au point une façon d’intervenir dans le dossier. «Nous sommes également en train de consulter les membres du corps professoral», assure Mme LeBlanc.

De son côté, Denise Truax pense qu’il faut réfléchir à la forme d’intervention afin d’éviter de revenir au statu quo. «Nous, on ne peut pas être toujours des pompiers, si le feu reprend six mois plus tard!», affirme-t-elle.

Pour le moment, le consensus chez les représentants du milieu est plutôt pessimiste. «Aujourd’hui, la situation est désastreuse, ce qui augure mal pour l’avenir des programmes en français», pour reprendre l’opinion de Geneviève LeBlanc.